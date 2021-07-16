На выходных в Беларуси будут сильно сниженные курсы валют
На предстоящих выходных в Беларуси будут существенно сниженные курсы иностранных валют.
Это стало известно по завершению сегодняшних торгов на БВФБ, на которых три основные иностранные валюты показали следующие результаты:
евро — 2,9919 белорусского рубля (-0,0193 пункта);
российский рубль — 3,4171 белорусского рубля за 100 российских (-0,0146 пункта);
доллар — 2,5338 белорусского рубля (-0,0104 пункта).
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