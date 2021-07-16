На выходных в Беларуси будут сильно сниженные курсы валют

/ Экономика
Просмотров: 407

На предстоящих выходных в Беларуси будут существенно сниженные курсы иностранных валют.

Это стало известно по завершению сегодняшних торгов на БВФБ, на которых три основные иностранные валюты показали следующие результаты:

евро — 2,9919 белорусского рубля (-0,0193 пункта);

российский рубль — 3,4171 белорусского рубля за 100 российских (-0,0146 пункта);

доллар — 2,5338 белорусского рубля (-0,0104 пункта).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года