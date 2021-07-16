В Беларуси за полгода зарегистрировано 762 новых случая ВИЧ-инфекции

За шесть месяцев 2021 года в Беларуси зарегистрировано 762 новых случая ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Отмечается, что показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 7,7% и составил 8,15 случая на 100 тыс. населения (январь—июнь 2020 года — 8,80 случая на 100 тыс.).

Наибольшее количество новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Минске и Гомельской области — по 203. В Минской области зафиксировано 140 случаев, в Могилевской — 76, Брестской — 58, Витебской — 55, Гродненской — 27.

84,6% новых случаев ВИЧ зарегистрировано у лиц старше 30 лет (82,2% в первом полугодии 2020 года).

Мужчины составляют 60,7% в общей структуре ВИЧ-инфицированных.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных, впервые выявленных за первый квартал 2021 года, 41,8% составляют рабочие и служащие (46,5% в прошлом году). Лица без определенной деятельности составляют 35,2% (32,5%), лица из мест лишения свободы — 9,2% (5,8%).

Вирусологи прогнозируют снижение числа выявленных случаев ВИЧ-инфекции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а после ее завершения — рост заболеваемости.

Читайте также: