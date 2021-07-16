«Дело студентов»: двенадцать человек осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет колонии

В суде Советского района Минска 16 июля оглашен приговор по «делу студентов», фигурантами которого являются 12 человек.

Анастасия Булыбенко, Ольга Филатченкова, Кася Будько, Виктория Гранковская, Алана Гебремариам, Яна Оробейко, Егор Канецкий, Ксения Сыромолот, Мария Каленик, Татьяна Екельчик, Глеб Фицнер, Илья Трахтенберг. Иллюстрация mediazona.by

Как сообщается в телеграм-канале лишенного в Беларуси госрегистрации правозащитного центра «Весна», 11 человек — Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Илья Трахтенберг, Татьяна Екельчик, Кася Будько, Яна Оробейко, Виктория Гранковская, Анастасия Булыбенко, Мария Каленик, выпускница БГМУ Алана Гебремариам и преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова приговорены к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Признавший вину Глеб Фицнер приговорен к двум годам колонии.

Именно такое наказание запросили прокуроры для обвиняемых.

Подсудимых обвинили в сговоре, совершении преступления группой лиц и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК, максимальное наказание — три года лишения свободы).

Большинство обвиняемых, по информации Генеральной прокуратуры, молодые люди 1996—2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов.

Все они признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года.