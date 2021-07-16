Лукашенко подписал поправки в законодательство о защите суверенитета и конституционного строя

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Поправки вносятся в законы «О Вооруженных силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Документом определено, «что именно считается беспорядками» при объявлении чрезвычайной ситуации: попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Уточнен перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений при чрезвычайной ситуации, в частности «добавлена возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ, особый порядок аккредитации журналистов, ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям».

Кроме того, «расширен круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций». Речь идет о силах и средствах МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Задачи этих органов и ведомств «дополнены предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка и общественной безопасности».

«С учетом полученного практического опыта указываются задачи Вооруженных сил (борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов)», — сообщает телеграм-канал.