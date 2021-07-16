Евро вновь упал ниже отметки в 3 рубля

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Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения все основных иностранных валют:

Фото pixabay.com

Они, по данным на 10:45, находятся на следующих позициях:

евро — 2,9933 белорусского рубля (-0,0179 пункта);

доллар — 2,5339 белорусского рубля (-0,0103 пункта);

российский рубль — 3,4157 белорусского рубля за 100 российских (-0,016 пункта).

 

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Тэги: курсы валют

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