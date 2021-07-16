К журналистам «Радыё Свабода» также пришли с обысками
Сегодня утром силовики пришли с
Сообщается об обысках у Павла Можейко, Алексея Кайриса, Христины Чернявской («Белсат», Гродно) и Валентина Жданко («Радыё Свабода»).
Силовики пришли к родителям брестского журналиста Алеся Левчука в рамках известного «хороводного дела» (ч. 1 ст. 342 УК), а также домой к нему самому. У родителей ничего не изъято.
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