К журналистам «Радыё Свабода» также пришли с обысками

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Сегодня утром силовики пришли с обысками не только к журналистам «Белсата», но и белорусской службы «Радио Свобода».

Сообщается об обысках у Павла Можейко, Алексея Кайриса, Христины Чернявской («Белсат», Гродно) и Валентина Жданко («Радыё Свабода»).

Силовики пришли к родителям брестского журналиста Алеся Левчука в рамках известного «хороводного дела» (ч. 1 ст. 342 УК), а также домой к нему самому. У родителей ничего не изъято.

 

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Тэги: репрессии свобода слова Персона: Валентин Жданко Христина Чернявская Павел Можейко Алексей Кайрис

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