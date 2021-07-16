Украинские правозащитники призвали Зеленского разорвать отношения с режимом Лукашенко

Украинские общественные и правозащитные организации призвали Офис президента, Совет национальной безопасности и обороны, министерство иностранных дел рассмотреть возможность прекращения дипломатических отношений с представителями нелегитимного и антидемократического режима Александра Лукашенко.

Об этом говорится в Совместном заявлении организаций гражданского общества относительно очередной волны репрессий в Беларуси. Опубликованный 14 июля документ подписали «Восток SOS», Правозащитный центр «Поступ», Образовательный дом прав человека – Чернигов, Общественная организация «МАРТ», Ассоциация УМДПЛ, Free Belarus Center, Центр прав человека ZMINA, Дом свободной России, пишет «ГА» .

В нем отмечается, что атаки на гражданское общество происходят по всей стране: 14 июля силовики режима Лукашенко провели очередную атаку на белорусское гражданское общество, в республике прокатилась волна обысков и арестов правозащитников и журналистов.

«В течение года, прошедшего после начала мирных протестов в Беларуси, почти сорок тысяч человек были незаконно задержаны и подвергнуты пыткам, более четырех тысяч протестующих, журналистов и правозащитников были подвергнуты уголовному преследованию. Заблокирована работа ведущих независимых медиа, правозащитных организаций и оппозиционных политических партий», — говорится в заявлении.

Правозащитники подчеркивают, что такого масштаба политических репрессий не видела ни одна страна Восточной Европы и бывшего СССР после падения «железного занавеса».

На сегодня политзаключенными в Беларуси признаны более 500 человек, не менее 1500 находятся в тюрьмах и еще тысячи людей пребывают под следствием по политически мотивированным обвинениям.

«Все это происходит на фоне заявлений чиновников режима Лукашенко о возобновлении авиасообщения с оккупированным Крымом, налаживания сотрудничества с оккупационными администрациями ОРДЛО. Это указывает на окончательную смену политического курса режима Лукашенко — руководимая им Беларусь становится союзником Российской Федерации в войне против Украины и всего цивилизованного мира», — отмечается в заявлении.

В качестве мер противодействия режиму Александра Лукашенко предполагается запретить любое экономическое сотрудничество с белорусскими госпредприятиями, ввести жесткие экономические санкции против всех функционеров режима Лукашенко, прекратить сотрудничество с правоохранительными и структурами безопасности режима Лукашенко, обратиться к правительствам демократических стран с предложением солидарных действий против уничтожения гражданского общества Беларуси режимом Лукашенко.

В документе сообщается, что эти меры принимаются также «с целью защиты национальных интересов Украины».

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