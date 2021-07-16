Новая волна обысков: к журналистам «Белсата» пришли силовики

Сегодня утром силовики пришли с обыском к нескольким журналистам, сотрудничающим с телеканалом «Белсат».

В частности, Евгений Меркис сообщил в «Фейсбуке», что у него проходит обыск. «Обыск. Предыдущий был в феврале этого года. Все будет хорошо!» — написал он.

Об обыске сообщил также телеведущий «Белсата» Глеб Лободенко.

Журналистка Галина Абакунчик написала в «Фейсбуке»: «За мной пришли».

По данным правозащитников, обыск проходит у журналиста Игоря Ильяша, мужа осужденной на два года лишения свободы журналистки телеканала Екатерины Андреевой.

«Белсат» — вещающий на Беларусь польский телеканал, безуспешно добивающийся аккредитации на рабоут в стране.

14-15 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» прошли десятки обысков в офисах правозащитных и общественных организаций, политических партий и других структур, а также по месту жительства правозащитников и общественных активистов.

8 июля прошли обыски в редакции «Нашай Нівы», офисе бухгалтерии издания и дома у четырех сотрудников «НН», которые впоследствии были задержаны. Это главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред «Нашай гісторыі» Андрей Дынько. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски проходили по этой и 293-й статье (массовые беспорядки). Всех четверых правозащитники признали политзаключенными. Сайт nn.by был заблокирован по решению Министерства информации.

Читайте также: