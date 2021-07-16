В Беларуси вновь пал очередной экстремум

Восьмой день подряд в Беларуси стоит аномальная жара . Количество температурных рекордов на метеостанциях достигло 123, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

15 июля, как и накануне, обновлен абсолютный максимум дня за весь период инструментальных наблюдений за погодой. В Дрогичине воздух прогрелся до 35,2 градуса. Прежний экстремум составлял 34,6 градуса и был зафиксирован 20 лет назад в Пинске.

14 июля был перекрыт дневной максимум, державшийся 70 лет: 34,6 градуса в Жлобине против 33,8 в Житковичах в 1951 году.

Минувшим днем побиты рекорды в 13 городах южной половины страны, в том числе в Бресте — 34,7 градуса (было 33,5 в 2001 году) и Гомеле — 34 (33,7 в 1959-м). Помимо Дрогичина выше 35 градусов температура поднялась в Брагине — 35,1 (33 в 1999 году).

По информации Минздрава, с 21 июня по 12 июля с тепловым ударом в медучреждения обратилось 208 человек, 54 из них госпитализировано. Среди пострадавших было 68 детей (24 госпитализировано) и 140 взрослых (30).

В ближайшие двое суток жара сохранится.