Срок содержания под стражей обвиняемым по «делу TUT.by» продлили еще на два месяца

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Некоторым обвиняемым по «делу TUT.by» вручили постановление о продлении содержания под стражей еще на два месяца. Судя по всему, всем фигурантам продлевают и не изменяют меру пресечения.

Источник: zerkalo.io

«15 наших коллег находятся в следственных изоляторах или под домашним арестом. Их ознакомили с постановлением о продлении срока содержания под стражей до четырех месяцев, то есть по 18 сентября 2021 года, — говорится в сообщении портала. — Информации об уголовном деле против сотрудников ведущего новостного издания страны до сих пор практически нет. С момента последних официальных комментариев прошло уже почти два месяца. Следствие взяло подписки о неразглашении с адвокатов задержанных (ничего нельзя сообщать даже родным)».

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции TUT.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек, в том числе генеральный директор Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, редактор отдела «Деньги и власть» Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

18 июня стало известно, что МВД обратилось в суд с заявлением о признании экстремистскими материалов портала TUT.by и его аккаунтов в соцсетях.

24 июня суд о признании экстремистскими материалов TUT.by был приостановлен на неопределенный срок в связи с тем, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» заявило ходатайство, считая, что решение комиссии, на основе которого МВД обратилось в суд, является незаконным.

7 июля Экономический суд Минска на закрытом заседании рассмотрел заявление и признал решение комиссии законным. Компания намерена подать апелляцию на это решение экономического суда. Когда решение суда вступит в законную силу, сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска по признанию продукции портала экстремистскими материалами.

Все задержанные по «делу TUT.by» признаны политзаключенными.

8 июля команда TUT.by создала новый новостной ресурс — Zerkalo.io, но вскоре и он перестал открываться в Беларуси.

Сюжет: Атака на TUT.by
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Тэги: дело против TUT.by давление на независимые медиа

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