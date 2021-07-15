В Беларуси до недели уменьшили срок самоизоляции из-за COVID-19

В Беларуси уменьшают срок самоизоляции в связи с COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Постановлением Совета министров № 401, с 10 до 7 дней сокращается срок нахождения на самоизоляции для лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом, и для граждан, вернувшихся из стран, внесенных в перечень эпидемиологически неблагополучных по COVID-19.

Для лиц, прошедших вакцинацию от коронавируса и имеющих соответствующий сертификат, необходимость нахождения в самоизоляции отменяется. При этом курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за один месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения белорусской границы.

Отменяется самоизоляция для иностранцев, прибывающих в страну для вакцинации против COVID-19.

Постановление корректирует перечень лиц, на которых не распространяется требование о временном прекращении въезда в Беларусь через наземные и водные пункты пропуска. Он дополнен следующими категориями граждан: иностранцы, прибывающие для поступления и учебы в белорусских учреждениях образования; лица, следующие в Беларусь для вакцинации против CОVID-19; граждане России, въезжающие в Беларусь с территории Калининградской области РФ железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.

Вводится требование о подтверждении наличия отрицательного результата исследования ПЦР на коронавирус с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для граждан государств — членов ЕАЭС, достигших шестилетнего возраста (исключение — имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси), прибывающие в страну с территории государств ЕАЭС.

Министерству здравоохранения и Государственному пограничному комитету поручено принять меры по надлежащему информированию иностранцев о соблюдении правил поведения в самоизоляции путем вручения соответствующих требований, составленных при необходимости на английском языке.

По информации Минздрава, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 431 112, умерло 3297 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки официально зарегистрирован 991 новый случай COVID-19, скончались 10 человек.