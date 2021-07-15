Витебчанина наказали двумя годами лишения свободы за оскорбление Лукашенко

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Прокуратура Витебска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя областного центра, которому инкриминировано публичное оскорбление президента, судей и иных представителей власти.

Согласно материалам дела мужчина с 1 февраля по 17 марта в Витебске с использованием учетной записи в социальной сети «Одноклассники» разместил с мобильного телефона оскорбительные комментарии к публикациям о представителях власти страны, сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Суд Октябрьского района Витебска назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Заявленные исковые требования о материальном возмещении морального вреда в сумме 12,5 тыс. рублей удовлетворены в пользу потерпевших в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Тэги: оскорбление Лукашенко оскорбление Город: Витебск

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