За сутки в Беларуси официально зарегистрировали 991 новый случай COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 991 новый случай COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1142 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

14 июля было зарегистрировано 940 новых случаев, 13 июля — 586, 12-го — 689, 11 июля — 1020, днем ранее — 1082. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 431 112, выздоровело 424 546 человек. Умерло 3297 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 276 тестов на коронавирус (днем ранее — 19 166). С начала эпидемии сделано 6 038 070 тестов.

По информации Минздрава, в Беларуси более 747,5 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,2 млн граждан.