Редакция Еx-press.by из Борисова покинула Беларусь по соображениям безопасности

/ Общество
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Редакция борисовского негосударственного информационного портала Еx-press.by вынужденно покинула Беларусь.

Как сообщает редакция в своем телеграм-канале, сотрудники выехали за границу «ради безопасности и сохранения проекта».

«Продолжаем работу и очень надеемся на вашу помощь. Присылайте фото, видео, ваши вопросы и размышления через телеграм-бот. Это анонимно и безопасно для вас. Мы на связи», — пишут журналисты, передает БелаПАН.

Eх-press.by — один из старейших негосударственных информационных интернет-проектов в Борисове. Был создан коллективом закрытой властями в 2005 году газеты «Курьер из Борисова». Значительная часть материалов, размещаемых на сайте, посвящена событиям в Борисове и Жодино. Среднее число уникальных посетителей портала составляет около 100 тыс. в сутки. За день на сайт выставляется более 50 информационных материалов.

Активные мероприятия в отношении НГО и негосударственных СМИ силовые структуры проводят с 8 июля.

 

 

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Тэги: давление на СМИ ex-press.by Город: Борисов

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