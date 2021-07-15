Минюст подал иск о приостановке деятельности движения «За Свободу»

Верховный суд 19 июля рассмотрит иск Министерства юстиции о приостановлении деятельности правозащитно-просветительского общественного объединения «Движения «За Свободу». Официальное уведомление об этом получило руководство организации.

Минюст вынес письменное предупреждение организации 21 мая основанием для него «послужило нарушение законодательства, допущенное ППОО «Движение «За Свободу», в части непредоставления документов о наличии у общественного объединения юридического адреса».

Ликвидировать эти нарушения, по данным материалов иска ведомства, объединение должно было до 11 июля и не ответило на письмо о предоставлении документов.

«Принимая во внимание изложенное, просим Верховный суд принять решение о приостановлении деятельности ППОО «Движение «За Свободу» сроком на один месяц», — сказано в исковом заявлении.

Как считает председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, Минюст обратился в Верховный суд о приостановлении деятельности «по абсолютно надуманным причинам».

«Формально нам вменяют, что на этот момент мы не имеем юридического адреса. Неизвестно, почему Минюст сделал такой вывод. Договор о представлении адреса и документ, который подтверждает оплату на текущий период, мы представили вместе с другими документами, когда сдавали документы на проверку», — сообщал Губаревич в комментарии БелаПАН.

Он надеется что ведомство найдет эти документы у себя, принесет на заседание, и это станет основой для отмены иска.

Как сообщалось, 25 июня «За Свободу» получило из Министерства юстиции предписание до 13 июля предоставить ряд документов в рамках изучения деятельности общественного объединения. Собранные 42 документа на 249 страницах были переданы в срок.

14 июля в офисе движения прошел обыск , после чего помещение было опечатано.

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