БКДП призвал освободить Николая Шараха и прекратить репрессии

Исполнительный комитет Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) требует от правительства немедленно освободить лидера входящего в состав БКДП Свободного профсоюза Белорусского Николая Шараха и прекратить «расправы и террор в отношении независимых профсоюзов, их лидеров, активистов и членов». Об этом говорится в заявлении в адрес министра труда и соцзащиты Ирины Костевич.

«14 июля органами внутренних дел проведен обыск в доме у лидера Свободного профсоюза Белорусского (СПБ), члена совета по совершенствованию законодательства в социально-трудовой сфере при Министерстве труда и социальной защиты Николая Шараха, проживающего в Полоцке, — отмечено в документе. — Николай задержан на 72 часа, его подозревают в причастности к совершению уголовного преступления. Исполком БКДП в срочном порядке проинформирует Международную организацию труда (МОТ), Международную конфедерацию профсоюзов, членом которой независимый профцентр является, о совершении очередного из ряда вон выходящего нарушения прав профсоюзов в Беларуси, обыске и задержании лидера СПБ Николая Шараха, имеющего иммунитет от преследования за свою профсоюзную деятельность в соответствии с ратифицированными Беларусью конвенциями МОТ».

Исполком БКДП требует от правительства незамедлительно назначить заседание упомянутого совета при Минтруда и соцзащиты, на котором следует «дать принципиальную оценку факту репрессий и преследований в отношении одного из его членов и одного из лидеров БКДП Николая Шараха».

На этом же заседании, считают в организации, надлежит «обсудить обозначенные БКДП меры по выполнению рекомендаций комиссии по расследованию МОТ 2004 года и заключения КПН МОТ 2021 года по устранению нарушений прав трудящихся и профсоюзов в Беларуси».

12 июля генеральный секретарь глобального профсоюза IndustriALL Вальтер Санчес обратился к Костевич с письмом, в котором призвал белорусское правительство принять меры по прекращению давления на членов независимых профсоюзов.

Он напомнил, что на 109-й сессии Международной конференции труда в июне этого года комитет Международной организации труда по применению стандартов рассмотрел ситуацию в Беларуси в плане систематического нарушения прав профсоюзов и несоблюдения страной Конвенции МОТ № 87 о свободе ассоциации. Комитет, подчеркнул он, отметил «отсутствие существенного прогресса в деле полного выполнения рекомендаций комиссии по расследованию 2004 года».

«Ситуация для рабочих и гражданского общества резко ухудшилась после президентских выборов в августе 2020 года, происходят постоянные нападки на права профсоюзов, — констатировал Санчес. — Мировой общественности известно, что с августа 2020 года сотни членов и лидеров профсоюзов подвергались устрашению, неоднократно подвергались административным арестам и штрафам. Рабочих увольняли за то, что они воспользовались своими правами на забастовку и мирный протест, некоторых приговорили к суровым тюремным срокам за осуществление своих прав».

Генсек IndustriALL напомнил, что комитет рекомендовал Беларуси «воздерживаться от арестов, задержаний или участия в расправах, запугивании или преследовании (включая судебное преследование) профсоюзных лидеров и членов, которые занимаются законной профсоюзной деятельностью».

«Партнер IndustriALL — Белорусский независимый профсоюз сообщил нам, что 8 июля в Новополоцке прошли обыски в домах профсоюзных лидеров и членов местного профсоюза БНП в ОАО «Нафтан», в частности у юриста Александра Капшуля, заместителей председателя Юрия Гашева, Дениса Гурского и секретаря-казначея Дмитрия Койро, — написал Санчес. — Более того, Дениса Гурского и Дмитрия Койро задерживали на три дня и освободили 11 июля. Мы считаем это продолжением давления на независимые профсоюзы».

«Поэтому глобальный профсоюз lndustriALL призывает вас как министра труда и социальной защиты покончить с устрашением, преследованием, задержаниями и арестами профсоюзных лидеров и членов, ведущих законную профсоюзную деятельность, особенно в ОАО «Нафтан», в соответствии с рекомендацией комитета МОТ по применению стандартов и в целях соблюдения Конвенции МОТ № 87 о свободе ассоциации, ратифицированной Беларусью. Немедленно прекратить возрастающее давление на лидеров и членов независимых профсоюзов, которые мирно осуществляют свои законные права человека и права трудящихся, — ваша ответственность в рамках обязательств правительства Беларуси в соответствии с международными нормами и стандартами», — подчеркнул глава секретариата международного профсоюза.

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