Биржа: основные валюты существенно просели на торгах в четверг

/ Экономика
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Три основные иностранные валюты серьезно сдали свои позиции по итогам торгов 14 июля.

Свои сессии они завершили на следующих позициях:

российский рубль — 3,4317 белорусского рубля за 100 российских (-0,0261 пункта);

доллар — 2,5442 белорусского рубля (-0,0171 пункта);

евро — 3,0112 белорусского рубля (-0,01 пункта).

 

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Тэги: курсы валют

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