Между Польшей и ЕС разгорается скандал

/ Мир
Просмотров: 410

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро прокомментировал вынесенный 14 июля вердикт Конституционного суда о несоответствии Конституции положений ЕС, касающихся функционирования судебной системы в Польше.

Чиновник сказал, что Польша не является единственной страной, признающей верховенство конституции над законодательством ЕС, приведя в пример решение КС ФРГ, который также признал верховенство своего Основного закона над европейским правом.

«Вопреки европейским энтузиастам и сторонникам создания федерального государства Европейского союза, я стою на такой позиции, которую представил польский Конституционный суд. А именно, что национальная Конституция превалирует над европейским правом, а не наоборот, как хотели бы юристы, связанные с органами ЕС и Европейским судом», — заявил Зёбро.

По словам министра, такой же позиции придерживаются в Италии, Румынии и Франции.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Польша-ЕС Персона: Збигнев Зёбро

Другие материалы на эту тему:

В субботу Польша пойдет по ирландским стопам

В субботу Польша пойдет по ирландским стопам

Польша помогает ЕС разработать санкции против России

Польша помогает ЕС разработать санкции против России

Евросоюз надеется убедить Польшу не блокировать переговоры с Россией

Евросоюз надеется убедить Польшу не блокировать переговоры с Россией