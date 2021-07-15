Официально: число убыточных организаций сократилось до 1.261

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе—мае 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года сократилось с 1.297 до 1.261 (на 2,8%), их удельный вес — с 19,6 до 19%.

Чистая прибыль организаций на 1 июня 2021 года составила 6 млрд 503 млн рублей, что в 3,7 раза больше, чем в январе—мае 2020 года.

Прибыль до налогообложения составила 7 млрд 790,4 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 787,5 млн рублей против убытка в 4 млрд 437,7 млн рублей за январь—май 2020 года.

Прибыль от реализации выросла на 24,9% до 9 млрд 368,9 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,7 и 9,6% соответственно (в январе—мае 2020 года — 7,7 и 9,7%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 121 млрд 201,6 млн рублей (+25,1%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 26% до 97 млрд 442,9 млн рублей.

Премьер-министр Роман Головченко утверждает, что устойчиво убыточных организаций в Беларуси очень мало. «Устойчиво убыточных организаций в республике очень мало, в основном они сосредоточены в сфере сельского хозяйства. Это мелкие предприятия, по которым постепенно решается вопрос: либо по их ликвидации, либо по присоединению к более крупным хозяйствам», — заявил он 31 марта журналистам по итогам посещения Мозырского НПЗ (Гомельская область).

По мнению Головченко, в отношении других предприятий это «нормальный цикл, ведь крупнейшие западные компании могут годами работать в условиях убытка».

Он считает, что часто цифры, касающиеся деятельности предприятий, выхватываются из контекста, и «информация преподносится в виде финансовой катастрофы, финансовой ямы, убытков». «Это можно расценивать как информационно-экономический терроризм. Такая подача рассчитана на неподготовленную аудиторию, которая воспринимает информацию заголовками. Я к этому отношусь достаточно скептически. Уверен, что люди, которые действительно интересуются экономикой и хотят разобраться в этом, могут это сделать, ведь материалов для этого достаточно. Надо просто выбирать те источники информации, которым люди доверяют», — сказал Головченко.