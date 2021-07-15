Только за день было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек

По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.

Задержаны или доставлены на допрос были (в столице, если не указано иное):

- Владимир Лабкович (лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», юрист, задержан);

- его жена Нина Лабкович (директор объединения инвесторов Angels Band, задержана);

- Валентин Стефанович («Весна», член совета, задержан);

- Алесь Беляцкий («Весна», председатель, задержан);

- Сергей Сыс («Весна», журналист и правозащитник, задержан);

- Елена Лаптенок («Весна», правозащитница, задержана);

- Андрей Полуда («Весна», координатор кампании правозащитников против смертной казни, задержан);

- Евгения Бабаева (правозащитница, задержана);

- Олег Мацкевич («Весна», Орша, отпущен);

- Игорь Казмерчак (правозащитник и журналист, Орша, отпущен);

- Виктор Сазонов («Весна», Гродно, задержан);

- Марина Статкевич (бывшая сотрудница «Весны», Борисов);

- Александр Харитон (нет данных);

- Николай Шарах (профсоюзный активист, Полоцк, задержан);

- Арина Коршунова (активистка, освобождена из КГБ);

- Александр Руткевич (активист, освобожден из КГБ);

- Алесь Минков (задержан);

- Евгения Субот (вероятно, задержана);

- Артур Юсупов (Гомель, имеет инвалидность, отпущен после допроса КГБ);

- Сергей Мацкевич (центр «Супольнасць», задержан).

Дома у части фигурантов из списка проведены обыски.

Также обыски или осмотры прошли по месту жительства (если речь о персоналиях) и в офисах организаций у:

- Тамары Мацкевич (супруга Сергея Мацкевича, глава «Таварыства беларускай школы»);

- Кирилла Кофанова (Брест, правозащитник, организация Human Constanta);

- на площадке «Территория прав»;

- одном из офисов «Весны»;

- в офисе Центра правовой трансформации Lawtrend;

- Ольги Смолянко (Lawtrend, юрист);

- благотворительного проекта «Имена»;

- директора проекта «Имена» Екатерины Сергеевой;

- основательницы этого проекта журналистки Екатерины Синюк;

- движения «За свободу!»;

- Партии БНФ;

- Белорусской ассоциации журналистов;

- Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына»;

- Центра экономических исследований BEROC;

- правозащитной организации «Гендерные перспективы»;

- «Офисе европейской экспертизы и коммуникации»;

- организации «Адвакацыя» (Полоцк);

- центре «Третий сектор» (Гродно);

- представителей ОО «Фонд им. Льва Сапеги»;

- Союзе белорусских писателей (председатель Борис Петрович (Саченко), предположительно был на время задержан, но подтверждения нет);

- экономиста Ярослава Романчука;

- экс-председателя Объединенной гражданской партии, представителя Светланы Тихановской Анатолия Лебедько;

- поэтессы Леры Сом (Полоцк, по неподтвержденной информации, задерживалась на время);

- правозащитника Алеся Дергачева (Сморгонь, отпущен после допроса);

- главы образовательного центра «ПОСТ» Софии Емельяновой;

- офисе Белорусского Хельсинкского комитета;

- социологической лаборатории «Новак»;

- Объединенной гражданской партии;

- Ольги Белевцовой (член ОГП, Боровляны);

- Виктора Янчуревича (зампред движения «За свободу!»);

- Натальи Рябовой (глава Школы менеджеров публичного администрирования SYMPA/BIPART).

Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Атака на НГО и правозащитников в Беларуси не останется безнаказанной, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано. «Режим Лукашенко, боящийся всех независимых голосов, предпринимает решительную атаку, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда, — написал он. — Наглое нарушение прав и свобод человека будет иметь последствия». С осуждением последних событий выступили Великобритания, Дания, Литва, Эстония, Швеция, США и другие страны.

О будущих проблемах у «третьего сектора» в ответ на санкции Евросоюза весной предупредил министр иностранных дел Владимир Макей. Если со стороны Запада «дальше будет нагнетаться ситуация», «это приведет однозначно» к тому, что «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», сказал Макей в апрельском интервью телеканалу «Беларусь 1».

13 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси ведется активная работа в отношении некоммерческих организаций и «так называемых западных СМИ», «которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор». «Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы всё думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты», — сказал Лукашенко.

Активные мероприятия в отношении НГО и негосударственных СМИ силовые структуры проводят с 8 июля. Больше всего пострадала редакция сайта «Наша Ніва»: задержаны и находятся под стражей главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главред журнала «Наша гісторыя» и двух детских журналов Андрей Дынько, главный бухгалтер Ольга Ракович. Их подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски у них проходили по этой и 293-й статье (массовые беспорядки). Всех четверых правозащитники признали политзаключенными.

8 июля заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире «Беларусь 1» заявил, что в стране проходит операция по «зачистке от радикально настроенных лиц». Он отметил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий участники деанонимизированы, их личности установлены. «В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний. Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность», — сказал Бычек.