В очередях на выезд из Беларуси в ЕС стоит более тысячи фур

Вечером 14 июля на границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидает более 1000 фур, следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 80 грузовиков, «Урбаны» — более 160.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более 60 большегрузов, «Котловка» — 220, «Каменный Лог» — более 200, «Бенякони» — свыше 100, «Привалка» — более 100.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 40 фур, у «Берестовицы» — более 20, «Козловичи» — более 30.