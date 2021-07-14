В очередях на выезд из Беларуси в ЕС стоит более тысячи фур

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Вечером 14 июля на границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидает более 1000 фур, следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 80 грузовиков, «Урбаны» — более 160.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более 60 большегрузов, «Котловка» — 220, «Каменный Лог» — более 200, «Бенякони» — свыше 100, «Привалка» — более 100.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 40 фур, у «Берестовицы» — более 20, «Козловичи» — более 30.
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Тэги: Беларусь-Литва-граница очереди на границе ГПК

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