Евросоюз: Режим Лукашенко предпринимает атаку, чтобы заставить замолчать независимые голоса

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 79

Атака на НГО и правозащитников в Беларуси не останется безнаказанной, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

Фото: trt.net.tr

«Режим Лукашенко, боящийся всех независимых голосов, предпринимает решительную атаку, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда, — написал он в «Твиттере». — Наглое нарушение прав и свобод человека будет иметь последствия».

14 июля силовики провели обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. В общей сложности, по данным правозащитников, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 человек и организаций.

8 июля заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране проходит операция по «зачистке от радикально настроенных лиц».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Европейская служба внешних действий Беларусь-ЕС права человека в Беларуси Персона: Петер Стано Константин Бычек

Другие материалы на эту тему:

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных

ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных

Минск пугает Европу нелегалами, но может создать серьезную проблему себе

Минск пугает Европу нелегалами, но может создать серьезную проблему себе

Посол ЕС Дирк Шубель: наша политика — это ответ на вопиющие репрессии режима

Посол ЕС Дирк Шубель: наша политика — это ответ на вопиющие репрессии режима