В Витебске открыли памятную доску основателю «Славянского базара» Родиону Бассу

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В Витебске 14 июля открыли памятную доску основателю и первому директору международного фестиваля искусств «Славянский базар» Родиону Бассу.

Доску установили на здании дирекции фестиваля на улице Маяковского, 1. Автор — витебский скульптор Сергей Сотников.

На торжественной церемонии присутствовали власти региона и города, творческая интеллигенция, жители Витебска, семья Родиона Басса.

Председатель Витебского горисполкома Николай Орлов сказал, что витебляне всегда будут помнить человека, который «сочинил» главный бренд города и который так сильно любил Витебск и свое дело.

Нынешний директор фестиваля Глеб Лапицкий сказал, что старается равняться на своего знаменитого предшественника и ему приятно слышать, когда люди говорят: «А, так это фестиваль Басса? Молодцы, продолжайте его дело».

Родион Басс руководил фестивалем 21 год. Умер после тяжелой болезни в 2017 году в возрасте 64 лет.

 

 

Фото Сергея Серебро

 

 

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Тэги: Славянский базар-2021 Славянский базар мемориальная доска Персона: Родион Басс Глеб Лапицкий Николай Орлов Сергей Сотников Город: Витебск

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