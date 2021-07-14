В Витебске открыли памятную доску основателю «Славянского базара» Родиону Бассу

В Витебске 14 июля открыли памятную доску основателю и первому директору международного фестиваля искусств «Славянский базар» Родиону Бассу.

Доску установили на здании дирекции фестиваля на улице Маяковского, 1. Автор — витебский скульптор Сергей Сотников.

На торжественной церемонии присутствовали власти региона и города, творческая интеллигенция, жители Витебска, семья Родиона Басса.

Председатель Витебского горисполкома Николай Орлов сказал, что витебляне всегда будут помнить человека, который «сочинил» главный бренд города и который так сильно любил Витебск и свое дело.

Нынешний директор фестиваля Глеб Лапицкий сказал, что старается равняться на своего знаменитого предшественника и ему приятно слышать, когда люди говорят: «А, так это фестиваль Басса? Молодцы, продолжайте его дело».

Родион Басс руководил фестивалем 21 год. Умер после тяжелой болезни в 2017 году в возрасте 64 лет.

Фото Сергея Серебро