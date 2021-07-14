В Беларуси официально зарегистрировали 940 новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 940 новых случаев COVID-19, умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1030 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

13 июля было зарегистрировано 586 новых случаев, 12 июля — 689, 11 июля — 1020, 10-го — 1082, днем ранее — 1250. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 430 121, выздоровело 423 404 человека. Умерло 3287 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 166 тестов на коронавирус (днем ранее — 12 132). С начала эпидемии сделано 6 018 794 теста.

По информации Минздрава, в Беларуси более 726,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,15 млн граждан.