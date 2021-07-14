Правозащитника Валентина Стефановича задержали на 72 часа

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Правозащитник Валентин Стефанович задержан на 72 часа, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

«Сестре Валентина Стефановича сообщили, что правозащитника "Весны" увезли на допрос в СК и задерживают на 72 часа», — говорится в сообщении, передает БелаПАН.

Ранее дома у Стефановича прошел обыск. У него изъяли всю технику, а самого правозащитника силовики задержали и увезли.

По сведениям «Весны», обыск проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В постановлении на обыск были указаны две статьи Уголовного кодекса: 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 243 (уклонение от уплаты налогов).

14 июля силовики проводят обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. ПЦ «Весна» сообщает о задержании по меньшей мере девяти своих правозащитников. В общей сложности, по данным организации, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 лиц и организаций.
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Тэги: обыск весна Персона: Валентин Стефанович

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