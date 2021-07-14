В благотворительной организации «Имена» прошел обыск, офис опечатан

В офисе благотворительного проекта «Имена» 14 июля прошел обыск.

Фото: imenamag.by

Как сообщает организация, утром 14 июля в их офис пришли силовики, которые представились сотрудниками финансовой милиции, передает БелаПАН .

«По предварительной информации в офисе прошел обыск, на который не пустили адвоката. В офисе находились директор "Имен" Екатерина Сергеева и бухгалтер Татьяна Одновол. Татьяна сейчас на свободе, дома. Она под подпиской о неразглашении. Офис "Имен" опечатан», — написала в «Фейсбуке» основательница проекта Екатерина Синюк.

По информации организации, обыск планируется или уже проходит в квартире Екатерины Сергеевой.

Осенью 2020 года отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) управления криминальной милиции УВД администрации Центрального района Минска проверял деятельность социально-благотворительного учреждения по поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа».