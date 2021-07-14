Эксперту Татьяне Кузиной грозит 12 лет колонии — ее обвиняют по двум уголовным статьям

Эксперт в сфере гражданского общества и публичного администрирования Татьяна Кузина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Это следует из информации, размещенной в Минском городском суде, где сегодня рассматривалась апелляция на содержание Кузиной под стражей.

«Вот в чем обвиняют Татьяну Кузину», — написал экономист Владимир Ковалкин, опубликовавший фото документа, размещенного на информационной доске здания суда.

Кузина обвиняется по ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) и по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

По ст. 357 ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, по ст. 361 — от 2 до 5 лет.

Татьяна Кузина была задержана в ночь на 29 июня во время прохождения паспортного контроля в минском аэропорту. Она собиралась лететь в Тбилиси.