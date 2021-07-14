Белорусы забирают из банков валютные вклады

В Беларуси продолжается отток валютных денежных вкладов физлиц в банках, свидетельствуют данные Национального банка.

Так, общая сумма валютных депозитов физических лиц на 1 июля составила 4 млрд 18,9 млн долларов, что на 210,4 млн долларов меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с началом этого года сумма сократилась на 620,8 млн долларов.

Объем рублевых депозитов на 1 июля этого года составил 4 млрд 605,9 млн рублей, что на 5,6 млн меньше, чем месяцем ранее. С 1 января текущего года рублевые депозиты белорусов выросли на 73,3 млн рублей. При этом последние несколько месяцев наблюдается сокращение рублевых вкладов.

В целом широкая денежная масса, которая включает средства людей и предприятий на счетах в банках, а также наличные деньги в обращении, с начала года сократилась на 1 млрд 323,5 млн белорусских рублей. На 1 июля она составила 49 млрд 477,5 млн рублей.

Наличные деньги в обороте за последний месяц прошлого года увеличились на 118,9 млн рублей — до 4 млрд 317,3 млн рублей на 1 июля. По сравнению с 1 января нынешнего года количество наличности выросло на 193,3 млн рублей.

По данным коммерческих банков, население в 2021 году проявляет интерес в основном к краткосрочным рублевым депозитам.

«Население готово держать банковские депозиты в рублях на короткие сроки — до трех месяцев. Рабочие ставки (по которым реально привлечь средства населения) — от 17%», — сообщал ранее БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

По словам представителей банковского сектора, низкие процентные ставки по валютным депозитам, значение которых установлено коммерческими банками с учетом рекомендаций Нацбанка, не мотивируют население увеличивать валютные вклады в банковской системе.

По мнению наблюдателей, увеличить валютные депозиты населения в банковской системе будет затруднительно не только по причине низкой доходности таких вкладов, но и из-за политического кризиса.

«Чтобы иностранная валюта в банковскую систему вернулась, нужно урегулировать политический кризис. Это позволило бы повысить доверие населения к банковской системе. Без кардинального улучшения политической ситуации в стране говорить о полном возврате валютных депозитов, которые покинули банковскую систему в прошлом году, не приходится», — отмечал ранее в комментарии БелаПАН финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

В 2020 году на фоне возникшего политического кризиса в Беларуси срочные валютные депозиты в банковской системе сократились на четверть, срочные рублевые вклады физлиц — более чем на 10%.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos