Адвоката Антона Гашинского, защищавшего политзаключенных, лишили лицензии

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции 14 июля приняла решение о прекращении действия адвокатской лицензии Антона Гашинского.

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Такое решение Минюст принял «в связи с систематическим (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушением требований и условий осуществления адвокатской деятельности».

Как рассказал Гашинский БелаПАН , претензии Минюста связаны с тем, что осенью 2020 года он передал письмо от находившегося под стражей политтехнолога Виталия Шклярова его матери, а также с опечатками в документах, которые выявил Минюст во время проверки адвокатского бюро в июне 2021 года.

Антон Гашинский был адвокатом журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, задержанных в Беларуси граждан России Егора Дудникова и Софии Сапеги, директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского и программного директора Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова, юриста TUT.by Екатерины Ткаченко, преподавателя Ольги Филатченковой, политтехнолога, гражданина США Виталия Шклярова и других известных лиц.

За последний год лишены лицензий более 20 адвокатов, работавших по значимым политическим делам.