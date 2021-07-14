Саранчуков: в офисе Партии БНФ проходит обыск

Обыск в офисе Партии БНФ проходит без представителей партии.

«Мы пока ничего не знаем, кроме того, что офис вскрыли, запустили туда журналистку, выложили фото», — сообщил БелаПАН и.о. председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.

Речь идет о сотруднице газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмиле Гладкой, в телеграм-канале которой появились фотографии из офисов организаций, в которых сегодня проходили обыски.

Саранчуков особо подчеркнул: поскольку представители Партии БНФ при обыске не присутствуют, в его результате «может быть, что угодно».