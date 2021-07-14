Катерина Борисевич стала лауреатом премии «За свободу прессы — 2021»

Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич стала лауреатом международной премии «За свободу прессы — 2021», которую вручает Комитет защиты журналистов.

Как отмечается в сообщении, присуждение премии Борисевич «позволяет привлечь внимание к тяжелому положению журналистов в Беларуси, которые подвергаются беспрецедентным репрессиям».

Церемония награждения лауреатов премии состоится 18 ноября.

Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, умершего от телесных повреждений 12 ноября, не было алкоголя.

Суд по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым. 2 марта Сорокину назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на год и штрафа в 1.450 рублей, Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2.900 рублей.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

Катерина Борисевич вместе с осужденными журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Бахваловой (Андреевой) и Дарьей Чульцовой в апреле стали лауреатами премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая.