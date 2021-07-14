Массовые обыски проходят по всей стране
Массовые обыски проходят сегодня по всей Беларуси — силовики пришли к правозащитникам, журналистам и политикам.
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Основатель проекта «Имена» Екатерина Синюк сообщила, что в офисе «какие-то люди. Судя по всему, ДФР. Пока больше ничего не знаю».
Обыск прошел дома у правозащитника Андрея Полуды. «Его задержали и везут на площадку «Территория прав», где также пройдет обыск», — говорится в сообщении лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».
Также силовики пришли сегодня в офис движения «За Свободу». Руководитель организации Юрий Губаревич находится на месте.
Об обыске в офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» сообщила БелаПАН председатель совета организации Нина Шидловская. По ее словам, в помещении никого из сотрудников объединения нет.
Как сообщалось, рано утром силовики также