Массовые обыски проходят по всей стране

Массовые обыски проходят сегодня по всей Беларуси — силовики пришли к правозащитникам, журналистам и политикам.

Как сообщает БелаПАН , представители силовых ведомств пришли в офис Белорусского Хельсинкского комитета. «В офисе БХК ломают двери», — написал на своей странице в «Фейсбуке» председатель организации Олег Гулак. Других подробностей пока нет.

Основатель проекта «Имена» Екатерина Синюк сообщила, что в офисе «какие-то люди. Судя по всему, ДФР. Пока больше ничего не знаю».

Обыск прошел дома у правозащитника Андрея Полуды. «Его задержали и везут на площадку «Территория прав», где также пройдет обыск», — говорится в сообщении лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Также силовики пришли сегодня в офис движения «За Свободу». Руководитель организации Юрий Губаревич находится на месте.

Об обыске в офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» сообщила БелаПАН председатель совета организации Нина Шидловская. По ее словам, в помещении никого из сотрудников объединения нет.

Как сообщалось, рано утром силовики также пришли с обыском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу ( задержан ) и Владимиру Лабковичу. Об этом последний сообщил в «Фейсбуке».

Задержан правозащитник Сергей Сыс.