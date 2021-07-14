За минувшие сутки в Литве задержали 22 нелегальных мигранта

За минувшие сутки в Литве задержаны 22 нелегальных мигранта, пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.

Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1738 нелегалов — примерно в 21 раз больше, чем за весь 2020-й. Среди задержанных граждане Ирака (846), Конго (198), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (70) и других стран, а также лица, у которых при себе не было документов.

Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1077.

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси.

Парламентарии выразили озабоченность тем, что «гибридная агрессия может прогрессировать и стать основой для новых угроз в контексте крупномасштабных [белорусско-российских] военных учений «Запад». Они подчеркнули, что вследствие нелегальной миграции, «организованной недружественными режимами», приведшей к объявлению чрезвычайной ситуации в стране, под угрозой оказались «конституционный строй и общество» Литвы.

Депутаты предложили правительству принять все необходимые меры для предотвращения угрозы гибридной агрессии, в том числе использовать вооруженные силы для защиты границы с Беларусью, в кратчайшие сроки возвести на ней физический барьер.

Они также предложили «обеспечить привлечение к ответственности организаторов потоков нелегальной миграции, в том числе белорусских физических и юридические лица, с учетом национальных санкций и санкций Европейского союза, судебного преследования и, при необходимости, возбуждения международного расследования по факту организации и способствования нелегальной миграции».

Литовские депутаты предложили инициировать в странах, откуда прибывают нелегальные мигранты, информационную кампанию, чтобы удержать потенциальных нарушителей от «участия в преступной деятельности при незаконном пересечении госграницы Литвы».

Правительству также предложено добиваться возвращения в страны происхождения всех нелегальных мигрантов, у которых нет законных оснований для подачи заявления о предоставлении статуса беженца, с помощью действующих соглашений о реадмиссии или подписания новых документов такого характера.

В случае продолжения и усиления гибридной агрессии правительству предлагается вступить в контакт со странами НАТО, в частности с США, на основании ст. 4 Североатлантического договора, который предусматривает консультации, если по мнению какой-либо из сторон договора «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Депутаты предложили правительству обратиться к иным государствам ЕС, Европейской комиссии и другим институциям с призывом «проявить солидарность и оказать Литве необходимую поддержку в борьбе с гибридной агрессией».

По информации Министерства иностранных дел Литвы, 13 июля министр Габриэлюс Ландсбергис направился в Анкару на встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и главой МВД Сулейманом Сойлу, чтобы «обсудить совместные действия по предотвращению гибридной войны белорусского режима против Литвы, в рамках которого в качестве оружия применяется нелегальная миграция».

После визита в Анкару Ландсбергис намерен посетить Багдад и обсудить вопрос сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

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