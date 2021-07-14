Репрессии не прекращаются: в Минске задержан правозащитник Сергей Сыс

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В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

У него дома также прошел обыск.

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента финансового расследования КГК утром (в 8.15) пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову. В 9.50 обыск завершился. У него изъяты компьютер и телефоны. Самого правозащитника силовики задержали, его статус и местонахождение неизвестно.

Как сообщалось, рано утром силовики также пришли с обском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабоковичу. Об этом последний сообщил в «Фейсбуке».

 

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Тэги: репрессии правозащитники Персона: Сергей Сыс Город: Минск

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