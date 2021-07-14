У правозащитника Виктора Сазонова ДФР проводит обыск

Сотрудники Департамента финансового расследования Комитета госконтроля утром 14 июля пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, силовики пришли к Сазонову около 9 часов утра.

Ранее сообщалось, утром 14 июля силовики также пришли с обском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабоковичу. Об этом последний сообщил в «Фейсбуке».

Подробности происходящего пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что сегодня утром милиция пришла с обысками к правозащитникам Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу.