У правозащитника Виктора Сазонова ДФР проводит обыск

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Сотрудники Департамента финансового расследования Комитета госконтроля утром 14 июля пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, силовики пришли к Сазонову около 9 часов утра.

Ранее сообщалось, утром 14 июля силовики также пришли с обском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабоковичу. Об этом последний сообщил в «Фейсбуке».

Подробности происходящего пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что сегодня утром милиция пришла с обысками к правозащитникам Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу.

 

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Тэги: правозащитники Персона: Виктор Сазонов Город: Гродно

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