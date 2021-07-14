В Беларуси продолжают падать температурные рекорды

В шестой день аномальной жары, 13 июля, на белорусских метеостанциях обновлено 22 температурных рекорда, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Фото с сайта dnepr.info

В Минске и Могилеве пали максимумы дня 70-летней давности. В столице воздух прогрелся до 33,8 градуса (+0,3 к предыдущему рекорду), в Могилеве — до 34,8 (+2,3).

Самые старые рекорды — 1936 года — переписаны в Витебске (33,6 против 32,4 градуса) и Горках (33,1 против 32,8).

Жарче всего было в Жлобине — 35 градусов, здесь обновлен экстремум 2016 года (34,4). Абсолютный рекорд дня устоял (36,6 градуса в 1959 году в Бресте).

12 июля были переписаны максимумы на 21 метеостанции, 11-го — на шести, 10-го — на 11, 9-го — на девяти, 8-го — на семи.

На трех метеостанциях 12 и 13 июля обновлены рекорды месяца за весь период метеонаблюдений: в Березинском заповеднике — 34,2 градуса (33,6 градуса 7 июля 1999 года и 27 июля 2010 года), Могилеве — 35,5 (34,5 градуса 1 июля 2019 года) и Полоцке — 34,5 (34,2 градуса 26 июля 1936 года и 23 июля 2010 года). В Лепеле повторен максимум июля, зарегистрированный 26 июля 1936 года (33,8).

В первый период аномально жаркой погоды (19—26 июня) было переписано 188 локальных рекордов дня, 80 рекордов месяца и два рекорда за весь период метеонаблюдений. Еще пять локальных рекордов было отмечено 30 июня.

По информации Минздрава, с 21 июня по 12 июля с тепловым ударом в медучреждения обратилось 208 человек, 54 из них госпитализировано. Среди пострадавших было 68 детей (24 госпитализировано) и 140 взрослых (30).