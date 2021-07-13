В Лиозно утонула 13-летняя девочка

Днем 13 июля поступило сообщение о том, что в водоеме в Лиозно утонул ребенок.

Установлено, что днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать, после чего они пришли к водоему и начали заходить в воду, сообщила пресс-служба СК.

В какой-то момент девочка, которая не умела плавать, резко ушла под воду. Подружка не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти жизнь ребенку не удалось.

Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники МЧС.