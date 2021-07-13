Количество политзаключенных в Беларуси достигло 555, следует из информации spring96.org.

Житель Ельска Александр Бычковский

13 июля правозащитные организации признали политзаключенными и потребовали немедленного освобождения еще семи человек:

Вячеслава Короткевича (полтора года лишения свободы по ст. 367 Уголовного кодекса за клевету на Александра Лукашенко; суд Свислочского района Гродненской области);

Александра Бычковского (полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) по ст. 369 за оскорбление представителя власти; суд Ельского района Гомельской области);

Павла Семаковича (три года ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ч. 1 ст. 339 за сжигание государственного флага; суд Волковысского района Гродненской области);

Евгения Корольчука (год ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ст. 370 за надругательство над государственными символами; суд Столинского района Брестской области);

Евгения Пошелюка (два года ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ст. 391 за оскорбление судьи; суд Каменецкого района Брестской области);

Игоря Фалецкого (год лишения свободы по ст. 368 за оскорбление Лукашенко и по ст. 369; суд Бобруйского района Могилевской области);