На журналиста Алеся Асипцова составили протокол «за незаконное изготовление продукции СМИ»

В отношении внештатного корреспондента БелаПАН в Могилеве Алеся Асипцова составлен протокол за нарушение закона о СМИ.

13 июля журналиста вызвали в РОВД, где сообщили, что ему ставится в вину нарушение согласно ч. 3 ст. 23.5 КоАП. «Мне инкриминируют то, что я, не имея аккредитации Министерства иностранных дел, изготовил материал для мультимедийного портала "Радыё Свабода", — сказал Асипцов БелаПАН . — Материал был о приговоре группе Павла Северинца, оглашенном в Могилевском областном суде 25 мая. Я пояснил, что не готовил материал для "Радыё Свабода", а являюсь журналистом информационной компании БелаПАН и моя публикация была размещена на сайте компании и на портале Naviny.by».

На Асипцова составили протокол, после чего журналиста повезли домой. «По дороге заехали в офис портала 6TV.by. Наверное, было по дороге, там как раз проводились какие-то следственные действия — изъяли всю технику. Дома у меня провели осмотр, забрали телефон, компьютер, фотокамеру и диктофон, вещи, с которыми я работал 25 мая у областного суда», — отметил он.

По словам журналиста, 14 июля его пригласили в 11-е управление ГУБОПиК для «непродолжительной беседы».

«По административной статье 23.5 мне грозит до 30 базовых величин с конфискацией техники или без конфискации, хотя у меня все уже забрали», — добавил Асипцов.