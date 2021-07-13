Сейм Литвы признал рост нелегальной миграции со стороны Беларуси проявлением гибридной агрессии
Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси, сообщает сайт литовского парламента.
В проекте резолюции,
Литовские парламентарии выразили озабоченность тем, что «гибридная агрессия может прогрессировать и стать основой для новых угроз в контексте крупномасштабных [белорусско-российских] военных учений "Запад"».
Они подчеркнули, что вследствие нелегальной миграции, «организованной недружественными режимами», приведшей к объявлению чрезвычайной ситуации в стране, под угрозой оказались «конституционный строй и общество Литовской Республики».
Депутаты предлагают правительству страны принять все необходимые меры для предотвращения угрозы гибридной агрессии, в том числе использовать вооруженные силы для защиты границы с Беларусью, в кратчайшие сроки возвести на ней физический барьер.
Они также предлагают «обеспечить привлечение к ответственности организаторов потоков нелегальной миграции, в том числе белорусских физических и юридические лица, с учетом национальных санкций и санкций Европейского союза, судебного преследования и, при необходимости, возбуждения международного расследования по факту организации и способствования нелегальной миграции».
Литовские депутаты предлагают инициировать в странах, откуда прибывают нелегальные мигранты, информационную кампанию, чтобы удержать потенциальных нарушителей от «участия в преступной деятельности при незаконном пересечении госграницы Литвы».
Правительству также предложено добиваться возвращения в страны происхождения всех нелегальных мигрантов, у которых нет законных оснований для подачи заявления о предоставлении статуса беженца, с помощью действующих соглашений о реадмиссии или подписания новых документов такого характера.
В случае продолжения и усиления гибридной агрессии правительству предлагается вступить в контакт со странами НАТО, в частности с США, на основании ст. 4 Североатлантического договора, который предусматривает консультации, если по мнению какой-либо из сторон договора «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».
Депутаты предложили правительству обратиться к иным государствам ЕС, Европейской комиссии и другим институциям с призывом «проявить солидарность и оказать Литве необходимую поддержку в борьбе с гибридной агрессией».
За прошедшие сутки в Литве задержано 56 нелегальных мигрантов, пересекших границу со стороны Беларуси. Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1055. Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1716 нелегалов — примерно в 21 раз больше, чем за весь 2020-й.
Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.