Приз имени белорусского композитора Олега Молчана вручен на российском конкурсе «Красная гвоздика»

Второй раз на международном фестивале-конкурсе «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона вручается приз имени Олега Молчана

Фестиваль-конкурс «Красная гвоздика» проходил с 6 по 11 июля. Кроме непосредственно конкурса и концертов, программа фестиваля была насыщена встречами и мастер-классами с известными композиторами, музыкантами и исполнителями. Состоялась такая встреча и с известной белорусской певицей, членом жюри фестиваля Ириной Видовой-Молчан.

Встреча была сразу заявлена как диалог. Ирина рассказала об Олеге Молчане не только как о композиторе, но и поделилась трогательной историей любви, которая нашла живой отклик в сердцах присутствующих. Были продемонстрированы фрагменты его интервью, выступлений. Ирина исполнила песни Олега Молчана, к которым сама написала тексты: «На одной волне», «Парус», «Либе лав ламур» , «Viva, Олег Молчан».

Напомним, что в 2017 году Ирина Видова стала лауреатом фестиваля, исполнив песню «Карабель маёй краіны», которую написали Олег Молчан и поэт Алесь Липай. Тогда впервые в истории конкурса звания лауреата была удостоена песня на белорусском языке. В последующие годы на этот конкурс отправились и другие белорусские артисты — певец Вадим Косенко и группа «Бай сити». И тоже стали лауреатами. На конкурсе они также исполняли песни на музыку Олега Молчана.

Композитор ушел из жизни в октябре 2019 года. «Он всегда рядом, потому что теперь моя жизнь посвящена тому, чтобы произведения Олега Молчана продолжали звучать», — сказала Ирина Видова.

Предложение об учреждении приза имени Олега Молчана поступило вдове композитора от руководства фестиваля. Ирина Видова эту идею поддержала и предложила концепцию приза — хрустальная статуэтка в виде ноты, взлетающей ввысь. Изготавливают приз на белорусском стеклозаводе «Неман».

Решая, кому вручить приз, Ирина Видова прежде всего отмечает профессионализм, артистичность и харизму исполнителя. В этом году приз получила Надежда Бондаренко — солистка Белгородской филармонии. Кроме статуэтки Ирина Видова, как правообладатель, передала ей в репертуар песню Олега Молчана «Чаечка».

Справочно

Впервые международный молодежный фестиваль политической песни «Красная гвоздика» прошел в 1967 году в Сочи, а последний — в 1990-м. В течение многих лет жюри фестиваля возглавляла композитор Александра Пахмутова — автор песни «Нежность», победившей на первом фестивале в 1967 году.

С 2015 года «Красная гвоздика» является международным фестивалем-конкурсом национальной патриотической песни в России. Первым председателем жюри возрожденного конкурса был Иосиф Кобозон, с 2018 года фестивалю присвоено его имя.

В последние годы жюри возглавляет народный артист России, композитор Олег Иванов.

В этом году для участия в «Красной гвоздике» было подано более 400 заявок от солистов, авторов-исполнителей и вокальных ансамблей из России и зарубежья.

Организаторы фестиваля-конкурса — Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп» и Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей.

Фото предоставлены Ириной Видовой