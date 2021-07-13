Срок содержания под стражей Андрея Александрова продлили до 12 сентября

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Срок содержания под стражей журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова продлен на два месяца, а не на один, как сообщалось ранее. Александров останется под стражей минимум до 12 сентября, сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский.

По словам защитника, следователь не приходил к журналисту, чтобы ознакомить с решением о продлении срока — ему «принесли факс».

30 июня Александрову было предъявлено новое обвинение — по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее журналист обвинялся по ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Максимальный срок содержания под стражей по этой статье — шесть месяцев (наказания — три года). Этот срок истек 12 июля.

Александров и его подруга Ирина Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где в 2014—2018 годах он работал заместителем директора.

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил после задержания замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов разным лицам. Деньги для этих целей были предоставлены фондом By_help.

Правозащитники утверждают, что оплата штрафов не является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Как пояснил БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович, если бы Александров их действительно финансировал, его цели и умысел были бы направлены на то, чтобы платить деньги людям за совершение конкретных действий.

По мнению Стефановича, в данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, «потому что деньги были собраны людьми для того, чтобы кому-то помогать». Стефанович считает предъявленное обвинение неуместным и связывает его с публичной и правозащитной деятельностью Александрова.

 

 

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Тэги: дело Александрова Персона: Валентин Стефанович Андрей Александров Ирина Злобина Антон Гашинский

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