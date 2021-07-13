Четырех волонтеров фонда «Страна для жизни» обвиняют в финансировании экстремистской деятельности

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Четырем волонтерам зарегистрированного в Литве фонда поддержки активистов «Страна для жизни» — Марине Дубровской, Антону Сташевскому, Юлии Сырых и Татьяне Островской — 12 июля предъявлены обвинения по ст. 361-2 Уголовного кодекса (финансирование экстремистской деятельности), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

По информации правозащитников, всех четверых задержали 9 июля в Минске.

Предположительно им предъявлены обвинения по части 2 указанной статьи УК (деяния, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предполагает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом.

Задержанных заключили под стражу на два месяца, их содержат в СИЗО № 1 на улице Володарского.

Отмечается также, что волонтеры «формировали передачи для политзаключенных и никаких денежных средств не собирали».

 

 

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Тэги: Страна для жизни финансирование экстремизма волонтеры Персона: Марина Дубровская Антон Сташевский Юлия Сырых Татьяна Островская

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