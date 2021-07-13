Шимоните заявила, что Литве известно несколько белорусских туркомпаний, которые занимаются перевозкой мигрантов

Нелегальная миграция со стороны Беларуси в преддверии белорусско-российских военных учений «Запад-2021» является национальной угрозой для Литвы, заявила 13 июля в парламенте этой страны премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Очевидно, что сегодня мы сталкиваемся с особой проблемой, на которую сложно смотреть иначе, чем как на гибридную атаку, — цитирует главу литовского правительства балтийское информагентство BNS. — В контексте предстоящих крупномасштабных военных учений «Запад» мы должны отнестись к этим действиям особенно серьезно и рассматривать их как угрозу национальной безопасности».

По ее словам, «неизвестно, кто может прибыть в Литву с группой мигрантов» во время этих учений.

Шимоните заявила, что Литве «известно несколько белорусских компаний, которые занимаются перевозкой мигрантов». Она подчеркнула, что это «легально действующие компании, занимающиеся туристическим бизнесом». Сейчас, по словам Шимоните, со странами ЕС ведутся переговоры о применении к этим компаниям санкций.

За прошедшие сутки в Литве задержаны 56 нелегальных мигрантов, пересекших границу со стороны Беларуси. Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1.055.

Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1.716 нелегалов — примерно в 21 раз больше, чем за весь 2020-й. Среди задержанных граждане Ирака (835), Конго (198), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (68) и других стран, а также лица, у которых при себе не было документов.

Министр обороны Арвидас Анушаускас в эфире радиостанции LRT 13 июля заявил, что Литве удалось установить некоторых организаторов и исполнителей схем нелегальной миграции в ЕС со стороны Беларуси, а также «участвующие в них компании, ведомства и организации».

«Эти люди, скажем так, определенным образом пользуются благосклонностью государственных чиновников для проведения подобной кампании, — заявил военный чиновник. — Не могу игнорировать тот факт, что для этих людей границы открываются с очень подробными инструкциями. Они (нелегальные мигранты. — БелаПАН.) сами заявляют о том, что люди в камуфляже дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как проходить опросы, какие ответы давать».

По его словам, включение ответственных за это лиц и организаций в санкционный список Евросоюза является «вопросом времени».

«Фактически, это может коснуться авиакомпаний, которые тоже закрыли глаза и вовлечены в этот поток. Их не так много, но они задействованы. По поводу «Белавиа» понятно, на нее уже наложены санкции, но есть и посредники, которые обеспечивают стыковочные рейсы и так далее», — сказал Анушаускас.

Как сообщалось, из-за резкого увеличения числа нелегалов правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в том, что они сознательно способствуют росту потоков нелегальной миграции.

К охране границы в помощь пограничникам привлекли силы иных литовских ведомств, армию, помощь оказывают представители Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) и пограничники Эстонии.

9 июля Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.

Учения «Запад-2021» пройдут 10—16 сентября на территории Беларуси и России. В основу маневров, по информации Минобороны Беларуси, положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

В ходе учений предполагается «апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности; оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск».

Представители Литвы и Украины неоднократно высказывали опасения в связи с предстоящими учениями.

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая 23 июня на IX Московской конференции по международной безопасности, заявил, что учения «Запад-2021» — это «не бряцание оружием», а «нормальная ответная реакция на беспрецедентный рост количества мероприятий оперативной подготовки стран — членов НАТО вблизи наших границ».

Последний раз совместные стратегические учения «Запад» проводили в сентябре 2017 года на территории Беларуси и западных областей России. В маневрах участвовало около 13 тыс. военных.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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