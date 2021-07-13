Лукашенко запугивает Путина: оппоненты власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору

Оппоненты власти в Беларуси «перешли к индивидуальному террору», заявил Александр Лукашенко 13 июля на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Видеофрагмент встречи опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Фото пресс-службы Кремля

«Главное, как я вижу сейчас, да и вы тоже, — это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять, — сказал Лукашенко. — Как бы они нас не убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя время обороне нашего государства и безопасности».

По словам Лукашенко, в Беларуси сейчас «динамика бешеная, каждый день что-то меняется». «Мы все время с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа, — сказал он. — Они перешли к индивидуальному террору. Я уже информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли».

11 июля депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил о попытке поджога его дома.

«Ночью в мой дом, где живут мои дети, кинули две бутылки с зажигательной смесью! Первая бутылка взорвалась! По счастливой случайности никто не пострадал! Убежден, мы найдем виновных. Вот такую демократию нам готовят», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Позже Гайдукевич сообщил: «Работает следственно-оперативная группа. Установили уже три бутылки со смесью! Слава богу, никто не пострадал! Взорвалась одна бутылка из трех».

13 июля КГБ возбудил уголовное дело по статье о терроризме «по факту попытки поджога дома» Гайдукевича.

«Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь (акт терроризма), по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Гайдукевича», — говорилось в сообщении.

Там отмечалось, что проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. «Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности», — заявили в КГБ.

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