КГБ открыл дело о терроризме «по факту попытки поджога дома» Олега Гайдукевича

/ Политика
Просмотров: 87

КГБ возбудил уголовное дело по статье о терроризме «по факту попытки поджога дома» депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича, сообщается на сайте ведомства.

«Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь («акт терроризма»), по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Гайдукевича», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. «Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности», — заявляют в КГБ.

О попытке поджога дома Гайдукевич сообщил 11 июля. «Ночью в мой дом, где живут мои дети, кинули две бутылки с зажигательной смесью!! Первая бутылка взорвалась! По счастливой случайности никто не пострадал! Убежден, мы найдем виновных. Вот такую демократию нам готовят», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Позже Гайдукевич сообщил: «Работает следственно-оперативная группа. Установили уже три бутылки со смесью!! Слава богу, никто не пострадал! Взорвалась одна бутылка из трех».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 3 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КГБ Персона: Олег Гайдукевич

Другие материалы на эту тему:

Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

КГБ вербовал могилевскую чиновницу шпионить за мэром и посольством США?

КГБ вербовал могилевскую чиновницу шпионить за мэром и посольством США?

Убийство Павла Шеремета. Следы могут вести в КГБ Беларуси

Убийство Павла Шеремета. Следы могут вести в КГБ Беларуси