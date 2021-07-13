За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 586 новых случаев COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 532 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

12 июля было зарегистрировано 689 новых случаев, 11 июля — 1020, 10-го — 1082, 9-го — 1250, днем ранее — 1035. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 429 181, выздоровело 422 374 человека. Умерло 3276 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 132 теста на коронавирус (днем ранее — 10 452). С начала эпидемии сделано 6 999 628 тестов.

По информации Минздрава, в Беларуси более 717,2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,13 млн белорусов.