У граждан появилась возможность дистанционно открыть личный кабинет на сайте МНС

МНС предоставило физическим лицам возможность зарегистрироваться в личном кабинете плательщика удаленным способом. Для этого использована процедура идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).

Личный кабинет плательщика на портале МНС необходим гражданам для того, чтобы знать о суммах начисленных и уплаченных налогов, наличии переплат и задолженности по налогам.

Кроме того, личный кабинет позволяет получать извещения об уплате налогов и оплачивать их тут же посредством интернет-банкинга, а также заполнять декларации в электронном виде и направлять их в налоговую инспекцию.

Пройти регистрацию посредством МСИ могут граждане, которые состоят на учете в налоговых органах и не имеют учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС.

Чтобы пройти регистрацию, гражданин должен иметь учетную запись в личном кабинете МСИ. Если такая запись отсутствует, пользователь может самостоятельно зарегистрировать ее через ЕРИП .

Процедура регистрации физического лица в личном кабинете плательщика на портале МНС посредством МСИ пошагово изложена в специальном руководстве .