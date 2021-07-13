Новая волна обысков накрыла негосударственные медиа Беларуси

Сегодня утром продолжились обыски у работников негосударственных СМИ.

Фото из архива

Представители уголовного розыска пришли домой к бухгалтеру гомельского интернет-портала «Сильные новости» Анне Стрельченко. По какой причине — неизвестно, сообщает издание.

Брестский фотограф Ольга Латышева написала в твиттере, что к ней также пришли с обыском силовики. Подробностей пока нет.

Обыск прошел и у издателя брестского журнала «Бинокль» Дарьи Гаращенко. После обыска ее отвезли на опрос в Ленинское РУВД, а затем отпустили, забрав мобильный телефон, сообщает правозащитный телеграм-канал «Весна».

Массовые обыски в редакциях негосударственных медиа и у журналистов прошли 8 и 9 июля. В зоне интереса силовиков оказались «Наша Ніва» (сайт nn.by, журнал «Наша гісторыя», Минск), Intex-press (Барановичи, Брестская область), «Ганцавіцкі час», «Першы рэгіён» (Ганцевичи, Брестская область), «Информ-прогулка» (Лунинец, Брестская область), Media-Polesye (Пинск, Лунинец), Orsha.eu (Орша, Витебская область), «Брестская газета», «Виртуальный Брест», «Сильные новости» (Гомель), Onliner.by.

По всей стране было задержано не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов. Большинство из них впоследствии были отпущены. За решеткой остаются четыре сотрудника «Нашай Нівы»: главный редактор Егор Мартинович, редактор Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред «Нашай гісторыі» Андрей Дынько.

9 июля информация о задержаниях журналистов не поступала, однако в ходе обысков, как и накануне, массово изымались носители информации (компьютеры, телефоны).

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