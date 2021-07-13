«Очень жаль белорусов, сколько вам еще предстоит жить в таком аду!» Шоумен из РФ в шоке от запрета посетить «Славянский базар»

/ Культура
Просмотров: 293

Известный российский шоумен Сергей Соседов очень жестко отреагировал на запрет белорусских властей в посещении «Славянского базара».

На своей странице в соцсети он написал, что фестиваль ему «всегда нравился», и нынешний визит в Витебск мог стать 21-м.

Также Соседов заявил, что причины отказа ему известны.

«Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, который курирует администрация президента, отомстило мне за мой отказ участвовать в белорусском шоу «Х-Фактор» (а отказался я по множеству причин, важнейшая из которых — общественно-политическая ситуация в Беларуси)», — подчеркнул он.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Славянский базар-2021 Славянский базар Персона: Сергей Соседов

Другие материалы на эту тему:

Организаторы «Славянского базара» отказались от концертов российских звезд

Организаторы «Славянского базара» отказались от концертов российских звезд

Рядом с Лукашенко новая девушка — самая красивая брюнетка страны

Рядом с Лукашенко новая девушка — самая красивая брюнетка страны

Угадайте, с кем Лукашенко придет на «Славянский базар»

Угадайте, с кем Лукашенко придет на «Славянский базар»

На похороны Родиона Басса приехали Петр Елфимов и Борис Светлов

На похороны Родиона Басса приехали Петр Елфимов и Борис Светлов